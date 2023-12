Hotel com bandeira internacional terá brunch de luxo no dia 1º em Goiânia; veja valores

Evento contará com cardápio especial e diversas opções de pratos

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2023

Transamerica Collection, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Iniciando o ano com o “pé direito”, o renomado e detentor da bandeira internacional, Transamerica Collection, administrado pela Atlantica Hospitality International, realizará um brunch de luxo, com direito a cardápio especial.

O evento acontecerá no dia 1º de janeiro no restaurante Dom Rosso, localizado dentro do estabelecimento, no Setor Marista, em Goiânia, das 11h30 às 15h.

Durante o período, serão oferecidos alimentos como salmão, paella, brie folhado, sobremesas, pão de queijo especial, bolo caseiros, além de uma taça de Bellini. O valor é de R$ 99 por pessoa.

Ainda, os participantes poderão adquirir opções de drinks com ou sem álcool, de forma separada. Grupos acima de 10 pessoas devem fazer reserva.

“Selecionamos opções muito especiais no cardápio. A programação atende quem quer comodidade e alta gastronomia no primeiro dia do ano”, diz a gerente geral do hotel, Mariana Dettino.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (62) 3600-1000.