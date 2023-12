Lugar de ‘outro planeta’ se encontra em Goiás e visitantes podem conhecer suas belezas

Localizado no Norte do estado, espaço é destinado a quem quer tranquilidade e um lugar para descansar em meio à natureza

Augusto Araújo - 26 de dezembro de 2023

Vale de Marte, em Cavalcante. (Foto: Captura/YouTube)

No extremo Norte de Goiás, na divisa com o estado do Tocantins, encontra-se um lugar que parece ter vindo até de outro planeta, devido às características únicas que possui.

Trata-se do Vale de Marte, localizado em Cavalcante, cidade a 374 km de Goiânia.

A região ganhou esse nome devido às rochas cinzas e avermelhadas do local, que lembram a superfície do planeta homenageado.

Além da referência ‘astronômica’, o espaço é um verdadeiro ambiente destinado a quem quer tranquilidade e relaxamento.

O Vale de Marte está localizado na Fazenda Ouro Fino, no Complexo do Prata, sendo necessária a contratação de um guia turístico para garantir a segurança dos visitantes.

Logo no começo do trajeto, é possível tomar um banho nas cachoeiras do Complexo Pratinha, que se localiza bem na entrada da trilha.

Ao longo de pouco mais de 500 metros de caminhada, encontram-se diversas formações rochosas e crateras em formatos peculiares.

Por fim, ainda é possível se banhar em várias piscinas naturais da região, garantindo ainda mais o relaxamento de quem conhece o espaço.