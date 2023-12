Saiba quais foram os dias mais chuvosos em Goiás durante o ano de 2023

Embora as precipitações tenham se mostrado um alívio em meio ao calorão, algumas das chuvas também trouxeram grandes prejuízos

Davi Galvão - 26 de dezembro de 2023

Veículos transitam em Goiânia durante chuva que atingiu a capital. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Nessa época de fim de ano, quem voltou a dar as caras em Goiás foram justamente os dias chuvosos, após um intenso período de calor intenso em todo o estado.

Apesar de realmente proporcionarem um alívio em meio às altas temperaturas, algumas dessas precipitações foram de tamanha magnitude que acabaram acarretando diversos problemas para os municípios.

Diante disso, o Portal 6 preparou uma relação com as datas e locais que registraram a maior quantidade de chuva durante 24 horas, que marcaram diferentes épocas do ano.

As informações foram apuradas com exclusividade pela coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, e encaminhadas à reportagem.

Confira a lista com os maiores volumes de chuva registrados em Goiás neste ano