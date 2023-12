Casal engana vendedora para furtar celular dela em shopping de Anápolis

Dupla ficou de olho na movimentação da vítima, para pegar aparelho quando ela não estivesse prestando atenção

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2023

Câmeras de segurança filmaram ação dos suspeitos. (Montagem: Reprodução)

Um casal está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), após furtarem o celular de uma comerciante em um shopping no Centro de Anápolis.

O caso aconteceu por volta das 13h30 desta quarta-feira (27), em uma loja que vende justamente aparelhos telefônicos, dentro do estabelecimento comercial.

Em vídeo feito por câmeras de segurança, é possível ver a dupla entrando na loja, como se fossem clientes comuns, olhando os produtos expostos no comércio.

Contudo, eles aparentam observar a movimentação da vendedora, que está atendendo a um outro homem.

Assim, no momento em que a comerciante vira as costas, o suspeito avança por cima do balcão de vidro e agarra o celular da vítima, que não percebe nada.

Rapidamente, ele coloca o aparelho dentro da bolsa da comparsa e ambos saem juntos da loja.

O caso já foi levado à polícia, para que os investigadores possam identificar os supostos criminosos e rastrear o paradeiro do celular.