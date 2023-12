Numerologia: descubra qual a cor da sorte de acordo com a sua data de aniversário

Simples cálculo revelará muito sobre você, inclusive quais melhores caminhos para começar 2024 com o pé direito

Gabriella Licia - 27 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Se você é uma pessoa antenada nas redes sociais, já deve ter ouvido falar sobre astrologia, numerologia e outras crenças esotéricas para entender seu destino e atrair mais sorte e prosperidade para a vida, certo?

Porém, por mais que não seja a sua política de vida em si, é curioso entender como os algarismos e os astros podem interferir em nossas vidas, não acha?

Inclusive, com base na numerologia, até mesmo as cores podem atrair mais positividade para os seus dias, dependendo da sua data de aniversário.

Para entender como isso funciona, é preciso saber primeiro como identificar o seu número da sorte. Para isso, é preciso fazer uma rápida continha com os números da data do seu aniversário. Veja só!

Um exemplo prático seria com uma pessoa que nasceu no dia 09/05/1996.

Some todos os algarismos – (09/05/2001 = 9+5+2+1=17), some o resultado. No caso, 1+7 =8. Logo, este é o seu número da sorte.

A questão é que o número da sorte precisa estar entre 1 e 9 para encaixar nos padrões. Então, caso a soma da data chegue em 39, por exemplo, some os dois novamente, 3+9=12 e, em seguida, some outra vez (1+2=3). Entendeu?

Pois bem, após aprender como obter o seu número, agora é hora de entender qual a cor da sorte para cada resultado. Contudo, Veja abaixo!

Numerologia: descubra qual a cor da sorte de acordo com a sua data de aniversário:

Número 1

Como a base 1 é regida pelo planeta Sol, as cores laranja, dourado e amarelo são ligadas à sorte. No entanto, esses tons atribuem sucesso e energia para as pessoas nascidas nessas datas.

Número 2

A cor verde (desde o claro ao mais escuro) é a cor mais bem recomendada para as pessoas que têm o número 2 como o da sorte. Mas eles também podem experimentar o prata.

Número 3

Pessoas com a base 3 são regidas pelo planeta Júpiter e devem apostar nas cores quentes. Porém, o rosa, vermelho e até mesmo o laranja podem ser boas escolhas.

Número 4

Já o número 4 é regido pelo Nodo Norte e a cor de sorte para essas pessoas é o azul,mas variando entre o tom mais claro e o turquesa.

Número 5

Quem tem a soma resultante no número 5 é regido pelo planeta Mercúrio. A cor cinza é uma sorte para você, pois trará o sucesso final. Tons pastéis também são boas opções.

Número 6

A somatória 6 pertence às pessoas que são regidas pelo planeta Vênus. Logo, o verde escuro e o azul escuro são as cores mais bem recomendadas. Porém, o vermelho não está descartado.

Número 7

O número 7 é regido pelo planeta Nodo Sul e os melhores tons para essas pessoas são verde claro, amarelo claro e azul claro, que dão muita sorte e prosperidade.

Número 8

Para aqueles que têm o 8 como número resultante da somatória pode apostar no amarelo e verde escuro. Mas é o planeta Saturno que rege o algarismo.

Número 9

Por fim, o Planeta Marte rege o número 9 e deve recorrer aos tons de vermelho.

