Se você é uma daquelas pessoas que acredita em numerologia e outras crenças esotéricas, já deve ter ouvido falar que existem algumas datas de nascimento que só as mulheres de sorte têm.

De acordo com a numerologia e a astrologia, é possível identificar seis datas do ano que podem trazer muitas coisas positivas para quem nasce nelas, principalmente pessoas do gênero feminino.

Ficou curiosa e quer saber quais são esses dias? Então confira a lista e o que cada um pode significar. Veja a seguir!

6 datas de nascimento que só as mulheres de sorte têm:

1. 17 de janeiro

Na numerologia, o número 17 simboliza autodisciplina, responsabilidade e ambição. Em geral, aqueles que comemoram aniversário neste dia tendem a buscar o aprimoramento pessoal da mente, serem líderes e terem muita sorte profissional.

2. 22 de novembro

Este marca o início da entrada do Sol no signo de Sagitário, regido pelo planeta Júpiter, associado à sorte. Na astrologia, quem nasce nesse dia pode ter mais oportunidades de sucesso na vida, ou pelo menos demonstrar uma propensão maior a conquistas espontâneas.

3. 23 de abril

Outra data notável para a numerologia, carregada de “boas vibrações”. Indivíduos que celebram o aniversário nesse dia são frequentemente positivos, com foco no presente e no futuro. Isso implica uma disposição para não se prender ao passado, o que pode resultar em grande sorte na vida.

4. 05 de maio

Já para aqueles que fazem aniversário no dia 05 de maio, a orientação é buscar constante evolução, conforme indicado pelo significado esotérico desse número. Essas pessoas podem ser abençoadas pela sorte natural da vida, tendo grandes chances de ter relacionamentos sólidos, recíprocos e duradouros.

5. 26 de novembro

Nessa data, o número, amplamente reconhecido na numerologia, é associado à fama e possui um considerável poder de atração para eventos positivos. Por esse motivo, ele figura nesta lista e é apontado como um dos que têm elevadas probabilidades de alcançar conquistas notáveis ao longo do percurso, principalmente por acontecer durante a passagem do Sol em sagitário.

6. 26 de julho

Mais um exemplo do número 26 que simboliza grande sorte. Na perspectiva da numerologia, aqueles que nascem neste dia têm uma predisposição notável para afastar o azar com mais facilidade do que a maioria das outras pessoas.

