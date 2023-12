Os signos que estão prestes a receber uma punhalada pelas costas

Esse alguém esteve ao seu lado por comodidade e agora poderá revelar a verdadeira face

Gabriella Licia - 27 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Ron Lach/Pexels)

Existem alguns signos que estão prestes a receber uma punhalada pelas costas e a surpresa dessa traição será um divisor de águas. A dor de perder a confiança em alguém que gosta muito é péssima, mas edifica.

Esse alguém esteve ao seu lado por comodidade e agora poderá revelar a verdadeira face. Isso com certeza poderá afetar muito sua felicidade, mas se blinde! Não permita que isso te tire a paz.

Infelizmente, é necessário passar por algumas situações duras e complicadas para evoluir. Desta vez, ficará um bom aprendizado sobre não confiar em qualquer sorriso bonito e gentil.

É importante entender que você é sua única prioridade nesta vida, pois todo o resto poderá te decepcionar.

Isso não quer dizer que o amor não valha a pena, nem mesmo as amizades. Pelo contrário. Valem a pena quando é recíproco e não exige todo seu sacrifício.

Mas para entender melhor quais os signos precisam se preparar para as pedradas a seguir e como nunca mais cair em um golpe de falsidade, confira a lista abaixo e as dicas do horóscopo. Veja só!

Os signos que estão prestes a receber uma punhalada pelas costas:

1. Gêmeos

Os geminianos estão sempre conversando demais, se expondo e criando novos vínculos por serem genuinamente comunicadores e acolhedores para novas amizades.

A grande problemática é que nem todo mundo que se aproxima está bem intencionado. Alguém próximo pode te ensinar da forma mais decepcionante o quanto pode ser importante se resguardar, sendo ainda mais seletivo.

2. Leão

Os leoninos podem muitas vezes sair como ingênuos por confiarem demais e quererem sempre cuidar de todos. Quem está precisando de cuidados neste momento é você!

Alguém vai te deixar bem decepcionado em breve, principalmente no campo profissional. Tenha cuidado com os lugares que tem pisado.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também podem se sentir totalmente desiludidos nos próximos dias. Todas as expectativas idealizadas com um certo alguém poderão ir por água abaixo.

Essa pessoa é capaz de ser totalmente individualista e isso pode machucar bastante os nativos desse signo. Mas não se desmoronem com isso. Servirá de lição para confiar menos em todo mundo e ouvir mais a própria intuição.

