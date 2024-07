Jogue pó de café no vaso sanitário e se surpreenda com o resultado

O tradicional café, além de uma deliciosa bebida, pode ser um ótimo aliado das tarefas domésticas

Ruan Monyel - 13 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@_receitasmuitosaborosas)

É provável que você nunca tenha imaginado que o pó de café esconde benefícios que vão além do consumo humano, podendo ser uma ótima solução para um problema doméstico.

E quando aliado a alguns outros ingredientes comuns, vira uma mistura poderosa para o banheiro, ajudando a manter o vaso sanitário limpinho.

Embora pareça loucura, essa receitinha vai te surpreender. Ficou curioso? Leia até o fim, veja como fazer e descubra os benefícios.

Alguma vez na vida, já se perguntou como manter o vaso sanitário limpo e livre de fortes odores? A resposta está mais próxima do que você imagina!

O tradicional café, além de ser indispensável durante a manhã, possui alguns benefícios desconhecidos por muitos, que são uma verdadeira “mão na roda”.

Uma dica compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@_receitasmuitosaborosas) mostra uma receitinha simples, mas eficaz, para limpar a privada.

Em um recipiente, adicione uma colher de pó de café e as mesmas medidas de bicarbonato de sódio e vinagre de álcool.

Então, misture tudo muito bem até os ingredientes virarem uma pasta e jogue a mistura no vaso sanitário, deixando agir por 15 minutos.

Por fim, com a própria escova sanitária, esfregue a privada, enxágue e prontinho, o resultado será instantaneamente perceptível.

O pó de café possui propriedades antibacterianas e também consegue neutralizar o cheiro, deixando o vaso limpo e livre de odores.

Além disso, a combinação do ingrediente com o bicarbonato e o vinagre facilita a remoção de manchas amareladas no sanitário.

Vale a pena testar em casa para comprovar a eficácia. Confira o vídeo:

