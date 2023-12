Relembre crimes bárbaros que aconteceram em Goiás e marcaram 2023

Acontecimentos carregados com intensa crueldade tiraram sono da população

Gabriella Pinheiro - 27 de dezembro de 2023

Larissa Araújo, fisioterapeuta teria tido a casa furtada, sido estuprada e morta por Jeferson. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Atentados em escolas, filmagem de um assassinato pelo celular e até corpo arremessado para fora de um carro. A sequência de crimes bárbaros chocaram não só a população goiana como todo o Brasil ao longo de 2023.

Os acontecimentos, marcados pelos intensos vieses de crueldade, conseguiram alarmar a população pela brutalidade e reviravoltas ocorridos na execução.

Pensando nisso, o Portal 6 reuniu alguns crimes que aconteceram em Goiás durante 2023. É válido destacar que a listagem foi feita em ordem cronológica dos acontecimentos dos fatos.

1. Atentado escola

Um caso que promoveu uma onda de medidas de segurança em colégios de Goiás foi o atentado ocorrido no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, em Santa Tereza de Goiás, no dia 11 de abril deste ano.

Na ocasião, um aluno, de 13 anos, entrou na unidade de ensino, portando uma faca, e conseguiu ferir duas alunas da instituição. Ele foi contido por uma professora, que não foi ferida.

As duas vítimas foram encaminhadas até o Hospital Municipal Dr. Tarciso Liberte e não tiveram ferimentos graves.

Já o adolescente foi apreendido por policiais militares e encaminhado para a Delegacia de Santa Tereza de Goiás. Ele não tinha histórico de violência.

Como consequência, na época, o Governo de Goiás reforçou o esquema de monitoramento para prevenir atentados nas instituições, além de instalar portas de detectores de metais portáteis.

2. Pai que matou as duas filhas carbonizadas

No dia 22 de abril deste ano, os corpos de duas crianças, com idades de 04 e 08 anos, foram encontrados dentro de um carro incendiado, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás.

O crime foi cometido pelo pai delas, Ramon de Souza Pereira, que confessou a ação e afirmou que teria feito o ato para se vingar da esposa após supostamente encontrá-la com outro homem, em Goianira.

Assim, o suspeito roubou o veículo da mulher, pegou as crianças nos respectivos colégios e as levou até a cidade onde o crime ocorreu.

Ele ainda teria ligado para o sogro e gravado momentos em que as meninas apareciam chorando. Em seguida, ele teria matado as crianças a facadas e colocado fogo no carro.

Ramon foi encontrado pela Guarda Civil Metropolitana em um lago na região do crime e foi encaminhado à delegacia.

3. Corpo de fisioterapeuta encontrado em porta malas

Reviravolta e brutalidade. Essas duas situações expressam o crime ocorrido contra a fisioterapeuta Larissa Araújo, de 25 anos, que foi assassinada e teve o corpo arremessado para fora de um veículo após um capotamento.

Segundo investigações da Polícia Civil (PC), o crime teria ocorrido no dia 02 de outubro na cidade de Rio Verde, quando o suspeito, identificado como Jeferson Erivaldo da Silva Nascimento, havia invadido a casa da vítima, por volta das 04h.

Inicialmente, conforme aponta a investigação, ele teria entrado no local para praticar um roubo, mas decidiu ainda abusar sexualmente da vítima.

Na sequência, por volta das 06h, ele teria matado Larissa, que faleceu por asfixia decorrente de um estrangulamento.

Ele ainda teria roubado o carro da vítima e colocado o corpo dela dentro do porta-malas, além de levar itens da casa, como um botijão de gás e uma televisão.

No entanto, durante a fuga, ele acabou capotando o carro, o que fez o corpo de Larissa ser arremessado. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Após a ação, ele fugiu correndo pela estrada, mas foi preso pelos policiais minutos depois. O cadáver foi encontrado amarrado e enrolado em um lençol.

4. Jovem que filmou a própria morte

Ocorrido no dia 04 de novembro de 2023, em Jataí, o caso da jovem Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, que registrou o exato momento em que foi friamente assassinada à tiro pelo namorado, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, é mais um dos crimes que chocou a população.

Após o disparo, a vítima foi encaminhada até o Hospital das Clínicas, onde recebeu atendimento, mas não sobreviveu.

No local, os agentes questionaram o suspeito sobre o ocorrido e notaram diversas incongruências no depoimento de Diego.

Inicialmente, ele havia afirmado que o crime teria acontecido quando ele e a jovem trafegavam pela Avenida Tancredo Neves em um veículo Volkswagen Gol.

Neste momento, segundo o suspeito, dois homens teriam passado em uma moto e disparado duas vezes contra eles, acertando a vítima no tórax.

Contudo, a narrativa veio logo abaixo, no momento em que a tia da vítima procurou a PC com o celular de Ielly e mostrou o vídeo em que ela mostrava o momento exato do crime.

Ele foi preso em flagrante.

5. Mãe que entregou filhas para serem estupradas pelo namorado

No dia 27 de novembro, a Polícia Civil (PC) prendeu uma mãe suspeita de entregar as filhas, de 05 e 13 anos, para serem estupradas pelo novo namorado, em Alexânia.

A mulher e o homem, que é caminhoneiro, se conheceram por um aplicativo de relacionamento e estavam em uma relação há poucos meses.

Durante uma viagem a São Paulo (SP), o suspeito teria estuprado a adolescente, com o apoio da mãe. Já a criança, de 05 anos, teria sido vendada e submetida aos atos sexuais do homem.

As crianças foram resgatadas pelo pai, que foi até a capital paulista para buscá-las, e moram com a tia paterna desde então.

6. Assassinato da adolescente Amélia Vitória

O assassinato da adolescente Amélia Vitória, de 14 anos, que desapareceu após sair para buscar a irmã na escola, em Aparecida de Goiânia, também chocou os noticiários regionais e nacionais.

O caso ocorreu no dia 30 de novembro e foi executado por Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, que morava nas proximidades da jovem.

De acordo com a Polícia Civil (PC), no caminho de ida, a adolescente avistou o suspeito que passou a ameaçá-la com uma faca e, posteriormente, a levou para uma mata, onde a estuprou pela primeira vez.

Logo em seguida, ele teria forçado a adolescente a subir com ele na bicicleta, a conduziu até uma casa abandonada e cometeu um novo abuso sexual.

Não o bastante, Janildo decidiu matar a jovem asfixiada e escondeu o corpo no local.

Após a repercussão, ele teria removido o corpo da jovem do local e o abandonado em uma calçada no bairro Parque Hayala.

O suspeito morava com a mãe e a irmã, que ajudaram a polícia a prender o homem. Ele já tinha passagens pelos crimes sexuais, furtos, roubos, tráfico de drogas e até homicídio.