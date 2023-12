É assim que você consegue saber se um ovo está estragado sem precisar quebrar ele

Ruan Monyel - 28 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Youtube /Mulher)

Embora pareça impossível, existem algumas formas que tornam fácil descobrir se um ovo está podre sem precisar quebrá-lo, evitando que o odor insuportável impregne sua casa.

Ovos são ingredientes essenciais em muitas cozinhas ao redor do mundo, no entanto, ninguém quer se deparar com eles quando estão estragados.

A boa notícia é que existem maneiras de verificar, antes mesmo de abrir, se um ovo está podre, essas técnicas podem ser úteis durante inúmeras preparações.

Embora pareça ridículo, uma maneira simples de determinar o frescor do produto é verificar a data de validade impressa na embalagem, certifique-se e evite surpresas.

Um método eficaz é o teste de flutuação, super simples de ser feito e com um resultado surpreendente.

Encha um recipiente com água e coloque o ovo cuidadosamente dentro, se o ovo permanecer no fundo, é fresco e está próprio para consumo.

Mas, se ele ficar na posição vertical ou flutuar na superfície, pode estar começando a estragar e usá-lo não será uma boa ideia.

Isso ocorre porque a casca do ovo é porosa e permite a entrada de ar à medida que envelhece.

O cheiro também é um indicador importante, afinal, ao segurar o ovo próximo ao nariz, se perceber qualquer odor desagradável, é provável que esteja estragado.

Outra forma infalível para detectar um ovo ruim, é colocando o produto contra a luz de uma lanterna, ou até mesmo uma vela.

Busque um local escuro e coloque o produto contra a luz, se a gema for quase translúcida, é sinal de um ovo fresco, quanto mais velho ele fica, mais intensa a gema aparece.

Apesar de não ser muito recomendado, devido ao risco de danificar o ingrediente, agitá-lo e ouvir o som resultante também pode fornecer informações sobre sua frescura.

Os mais novos, geralmente, fazem um som suave e abafado quando agitados. Se o som for mais líquido e aguado, o ovo pode não prestar mais.

Aplicar essas dicas no dia a dia, podem evitar uma tremenda bagunça na cozinha.

