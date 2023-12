A quantidade de ovos que quem quer emagrecer deve comer por semana

Especialistas em nutrição fizeram uma estimativa para ajudar no processo de perca de peso

Anna Júlia Steckelberg - 05 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Amina Filkins/Pexels)

Quando pensamos em estilo de vida saudável, emagrecer, dieta e atividade física, uma das primeiras coisas que vêm a nossa mente são eles, os ovos.

Afinal, o pequeno alimento é capaz de combater a anemia e reduzir o colesterol ruim, além de fortalecer os ossos e melhorar o sistema imunológico.

Segundo especialistas na área de nutrição, os ovos são pontos chaves e cruciais para quem quer emagrecer.

Acontece que ele é excelente para controlar o apetite e a composição corporal, atuando em um envelhecimento saudável.

Mas até que ponto? Quantos ovos devemos comer para perder peso?

Isso intriga muitas pessoas e fomos atrás de respostas, afinal, não dá para consumir o alimento de forma desenfreada! Nada em excesso faz bem.

A quantidade de ovos que quem quer emagrecer deve comer por semana:

Antes de respondermos essa pergunta, é preciso entender que nada substitui um bom acompanhamento médico e apenas um especialista pode afirmar a dieta ideal para você.

Mas de acordo com alguns nutricionistas, a média de consumo de ovos, para ajudar no processo de emagrecimento, está entre 7 e 14 ovos.

Atrelar esse alimento a uma rotina saudável e prática de atividade física é a garantia de promover uma maior ingestão de vitaminas, minerais e proteínas.

Eles são cruciais para auxiliar na proteção da massa muscular, além de melhorar a sensação de saciedade após as refeições, ajudando no controle do peso.

Vale destacar que comer ovos de manhã pode te impedir de buscar petiscos ao longo do dia.

A questão, porém, é que muito além de se ficar preso a números e metas, o que vale é consumir os ovos em sua rotina.

Eles são fontes naturais de vitamina D, nutriente essencial para a saúde imunológica e óssea. Cuide da sua saúde e alimentação!

