Major Vitor Hugo só aceita apoio de Roberto se prefeito não aparecer na campanha

Essa foi a condição imposta pelo ex-deputado, que se colocou de novo como player

Pedro Hara - 28 de dezembro de 2023

Prefeito Roberto Naves durante prestação de contas na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Dias após sugerir uma pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, Major Vitor Hugo (PL) finalmente se encontrou com Roberto Naves (Republicanos).

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que o chefe do Executivo anapolino ouviu do ex-deputado federal que só aceitaria ser apoiado caso ele não aparecesse na campanha.

A condição imposta deixou Roberto irado inicialmente, mas, após algum tempo, ele engoliu o orgulho e propôs novas conversas futuras para decidir de que forma ele será utilizado como ‘cabo eleitoral’ de Vitor Hugo.

Agora, com a possibilidade de caminhar ao lado do ex-deputado federal, o prefeito dá sinais de que descarta completamente a pré-campanha do vice, Márcio Cândido (PSD). Vale lembrar que a supersecretária Eerizania Freitas também já havia sido preterida.