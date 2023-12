Moradores de diversos bairros de Anápolis relatam problemas após “sumiço” da coleta de lixo na cidade

Em resposta aos questionamentos do Portal 6, Quebec listou as razões que levaram a esse cenário

Davi Galvão - 28 de dezembro de 2023

Registro do acúmulo de lixo no Bairro de Lourdes. (Foto: Antônio Nogueira)

Após reunir a família para a ceia de Natal é bastante comum, e até inevitável, que no dia após as celebrações, caia sobre o dono da casa a responsabilidade de limpar o local e retirar o lixo.

Porém, esta tarefa, que já não costuma ser fácil, vem se mostrando particularmente desafiadora em Anápolis. Isso porque a população, de diversos bairros e regiões, tem denunciado um cenário problemático: o “sumiço” do serviço de coleta de lixo.

Como consequência, se acumulam nas lixeiras da cidade sacos, caixas e sacolas – que ficam largadas ao sereno, sob Sol e chuva, algumas vezes por mais de cinco dias.

Diante da situação, os moradores acabam tendo que lidar, diariamente, com o forte mau cheiro logo quando saem de casa, resultado da decomposição e deterioração dos dejetos.

É como relatou, em entrevista ao Portal 6, Antônio Nogueira, morador do Bairro de Lourdes, que afirmou que a última vez em que viu o caminhão de coleta passar pelo bairro foi no sábado (23).

Desde então, garantiu que nenhuma das lixeiras da rua em que reside foi limpa.

“A gente sai de casa e a primeira coisa que sente é aquele cheiro forte de comida estragada, não tem lógica isso”, desabafou.

No Calixtópolis, a situação também é bastante similar. É como contou João Gomes da Silva, morador do bairro que destacou a ausência dos serviços de coleta de lixo desde a última sexta-feira (22).

O mesmo cenário foi visto no Jardim das Américas 1ª Etapa. À reportagem, foram enviados registros das lixeiras do local, completamente abarrotadas de sacolas que, segundo moradores, também estão abandonadas pela empresa responsável desde sexta-feira (22).

Residente na Vila Formosa já há 42 anos, a professora Hellen Diohey também denunciou o estado precário do bairro nessa questão. Conforme explicou, a última coleta no local foi feita no sábado (23). Desde então, não viu sequer sinal dos caminhões responsáveis pelo lixo.

Justificativa

Em nota, a Quebec Ambiental – responsável pela coleta de lixo no município – reconheceu o atraso na coleta dos resíduos domiciliares, afirmando que, neste período de fim de ano, concede aos funcionários um período de descanso que, por consequência, resulta no acúmulo de demandas nas datas em questão.

A empresa explicou ainda que, em decorrência dessa pausa programada, é inevitável certo atraso na coleta, cenário este que se agrava ainda mais com o aumento no consumo das famílias em virtude das celebrações, o que aumenta a quantidade de descartados.

Foi destacado também que, embora a empresa tente manter um contingente de funcionários superior ao estipulado em contrato, são diversos os casos de afastamento por acidentes, predominantemente causados por objetos cortantes descartados de forma incorreta.

A Quebec ainda garantiu que o serviço será regularizado de forma integral até o final da primeira quinzena de janeiro, já em 2024.