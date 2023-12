Saiba quais foram os dias mais quentes e frios em Goiás durante o ano de 2023

Termômetros chegaram a registrar temperaturas impressionantes estado afora; confira

Davi Galvão - 28 de dezembro de 2023

Confira a lista com os maiores extremos de temperatura registrados em Goiás em 2023. (Foto: Edição/ Portal 6)

Com 2023 chegando ao fim, os goianos com certeza conseguem puxar na memória recordações de dias muito quentes, e também muito frios.

Isso porque, durante o ano, os termômetros alcançaram extremos bem opostos, desde as datas mais difíceis de sair da cama, por conta do friozinho, até aquelas onde ar-condicionado nenhum parecia amenizar o calor.

Diante disso, o Portal 6 preparou uma relação com os registros mais significativos de cada uma dessas realidades, que marcaram diferentes épocas do ano.

As informações foram apuradas com exclusividade pela coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, e encaminhadas à reportagem.

Confira, a seguir, a lista com os dias mais frios do ano:

Jataí, no dia 31 de maio, registrou 7,6 °C

Rio Verde, no dia 30 de junho, registrou 8,6 °C

Ipameri, no dia 30 de junho, registrou 9,8 °C

Formosa, no dia 31 de maio, registrou 11,4 °C

Pirenópolis, no dia 30 de junho, registrou 12,2 °C

Catalão, no dia 30 de junho, registrou 12,5 °C

Confira, a seguir, a lista com os dias mais quentes do ano: