Confeiteira comete erro terrível e cliente consegue bolo de 10 kg por menos de R$ 10

Discussão entre a profissional e a compradora foi acirrada: "não mandei você colocar nada errado"

Gabriella Licia - 29 de dezembro de 2023

Conversa entre cliente e confeiteira viralizou. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Viralizou uma gravação de tela de uma conversa entre uma cliente e uma confeiteira e a discussão entre as duas deixou os internautas divididos: ‘quem está certa’?

Nas mensagens, é possível ver a compradora enviando uma mensagem para a profissional informando que iria querer um bolo anunciado por ela no Instagram e que, inclusive, já teria enviado o Pix.

“Eu quero comprar esse bolo aqui, que está por R$ 5,99. Pode separar ele para mim, que eu vou levar. Eu já te mandei o Pix”, disse a cliente, já enviando o print do anúncio – que continha o bolo e o preço.

A grande questão é que a confeiteira teria anunciado errado. Tratava-se de um bolo de 10 kg, com bastante recheio, no valor de R$ 159,99. No entanto, como a mulher já teria capturado a tela com o primeiro valor e até realizado o pagamento, ela insistiu que gostaria de buscar a encomenda.

Então, iniciou-se uma briga acirrada. “Eu não mandei você colocar nada errado. Se estava escrito que custava R$ 5,99, eu exijo levar [o bolo] por R$ 5,99”, afirmou a compradora.

“Me desculpa, mas eu já te expliquei que eu digitei errado sem querer. Infelizmente, eu não posso te vender um bolo desse por esse preço não. Vou ficar no prejuízo”, rebateu a profissional.

Por fim, depois de uma longa troca de mensagens, a cliente disse que estava protegida pela lei e que iria até o local para pegar o bolo. Não há o desfecho informando se ela obteve sucesso na compra.

Nos comentários, os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns entenderam a ‘esperteza’ da mulher, outros ponderaram a falta de caráter, já que todos os demais bolos anunciados estavam com preços bem elevados. Apenas o escolhido estava bem abaixo da tabela de valores.

“Totalmente desonesta essa mulher, querendo pagar R$ 6 em um bolo enorme. Se ela realmente estivesse agindo de boa fé, não teria sido tão hostil, tampouco mandado o Pix antes de pegar a encomenda. Só mandou por garantia”, disse uma usuária da rede.

Veja o vídeo!