Homem é internado após sofrer ataque de amigo ciumento dentro de casa, em Anápolis

Suspeito estava alterado e teria o acusado de ter um "rolo" com uma antiga namorada

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2023

Homem é agredido e leva facada, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, teve que ser internado após ser agredido e esfaqueado dentro da própria casa, enquanto pintava o muro. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), em Anápolis, e teria sido motivado por uma crise de ciúmes de um amigo.

A vítima estava aproveitando o horário de almoço na própria residência, no Setor Residencial Jandaia Etapa II, pintando o muro, quando percebeu a chegada do colega de trabalho. O outro homem, de 47 anos, estava alterado e o acusou de ter um “rolo” com uma antiga namorada dele.

Em dado momento, o suspeito puxou uma faca e partiu para cima do colega, que conseguiu tomar a arma, mas continuou sendo agredido, com murros e empurrões.

O invasor, então, teria evadido do local pouco depois, e a vítima foi encontrada caída e ensaguentada por vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM).

O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança (UPA), onde foi internado para receber os devidos cuidados médicos. Já os militares saíram em diligência e encontraram o suspeito no trabalho.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento e relatou a própria versão dos fatos.

Como a vítima está recebendo tratamentos, ainda não foi formalizada uma denúncia. No entanto, o agressor deverá responder por agressão por arma branca e lesão corporal dolosa.