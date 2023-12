Polícia Civil revela motivo que levou Amanda Partata a matar ex-sogro e a mãe dele

Conforme o delegado responsável pelo caso, ela teria comprado o veneno, via internet,

Karina Ribeiro - 29 de dezembro de 2023

Imagem mostra Amanda Partata presa. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma das principais peças-chave para desvendar o motivo que teria levado Amanda Partata a envenenar o ex-sogro Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza, de 86 anos foi apresentado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29).

Conforme o delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama, ela teria comprado o veneno, via internet, no mesmo dia em que trocou mensagem com o ex-namorado.

Ao longo da conversa, ela questionou qual seria o maior medo de Leonardo Filho, conhecido como Leozinho. Pelas respostas, ela inferiu que a perda de parentes seria o grande pesadelo do ex-namorado.

Assim, com essa idealização, ela teria arquitetado o crime.