6 aparelhos que não devem ser conectados nunca numa extensão elétrica

Por mais vantajoso que possa parecer, esse acessório não é nada eficiente e seguro de se usar em alguns itens

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2023

Existem alguns aparelhos que nunca devem ser conectados a uma extensão e muita gente nem sabia desse importante cuidado.

As extensões elétricas são dispositivos que prolongam o alcance de tomadas, permitindo conectar vários aparelhos a uma única fonte de energia.

Essenciais em ambientes onde as tomadas são escassas, no entanto, as extensões facilitam a distribuição de eletricidade, sendo úteis em residências, escritórios e eventos.

Porém, por mais inofensivo que ela pareça, a mesma não pode ser conectada a alguns tipos de aparelhos e você vai entender o motivo!

1. Aquecedores Elétricos

Devido à alta demanda de energia, conectá-los em extensões pode causar sobrecarga na estrutura, resultando em riscos de incêndio. Portanto, mantenha este item longe de uma peça dessa.

2. Ar-Condicionado

Por ser um aparelho potente, ligá-lo a uma extensão pode comprometer a eficiência do equipamento e aumentar o risco de danos elétricos.

3. Ferro de Passar Roupa

O alto consumo de energia desses aparelhos pode levar à sobrecarga da extensão, causando falhas no fornecimento de energia. Além disso, vale lembrar que podem ocorrer pequenos curtos circuitos em questão de segundos.

4. Micro-ondas

Devido à sua forte potência, conectar o micro-ondas a uma extensão pode resultar em perda de eficiência e até danificar ambos os dispositivos. Além disso, o uso duplo pode causar queda na distribuição de energia para toda casa.

5. Secadores de Cabelo

O elevado consumo de energia desse aparelho pode levar a superaquecimento quando conectados em extensões, aumentando os riscos de curto-circuito e baixo fornecimento de energia.

6. Máquinas de Lavar Roupa

Por fim, devido à carga pesada durante o ciclo de lavagem, conectá-las a extensões pode causar problemas elétricos e afetar o desempenho do eletrodoméstico. Sem contar o forte risco de curto-circuito e princípio de incêndios.

