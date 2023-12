Casamento pode acabar após marido descobrir o que a esposa fez com a comida da ceia

Ato totalmente egoísta deixou homem chateado com a situação: "por enquanto, estou solteiro"

Gabriella Licia - 30 de dezembro de 2023

Conversa entre marido e mulher viralizou nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma gravação de tela tem dado o que falar na internet após um vídeo mostrar a conversa entre um marido e uma mulher. Nas mensagens, ela explica o que aconteceu com a comida da ceia e deixa o parceiro extremamente chateado.

Identificados no diálogo como Lidiane e Henrique, o casal inicia a conversa entre si. O esposo tirou uma foto da panela com arroz e da panela com feijão, enviou para a companheira e questionou onde estaria o restante da comida.

Ela rapidamente o repreendeu: “agradeça a Deus, Henrique”. O homem perdeu a paciência. “Eu agradeço sim, mas eu peguei adiantamento porque eu queria um almoço de Natal com muitas coisas. Nem comi no trabalho para chegar em casa e almoçar. Como você me faz uma coisa dessa? Onde estão as coisas?”, perguntou.

A mulher explicou que optou por levar todas as ‘misturas’ para a casa da mãe dela, onde estariam os irmãos e demais familiares. Assim, ela poderia confraternizar com a família e depois levaria o ‘resto’ para o esposo, já que ele não frequenta o ambiente.

“Não acredito nisso! E eu? Você sabe que não entro aí! Isso só pode ser brincadeira, viu? Não precisa trazer nada não, estou saindo!”, exclamou o marido. A esposa ficou surpresa e inquieta, já questionando onde ele iria, já que ‘homem casado não sai sozinho’.

O parceiro respondeu que poderia ir até um restaurante, passear ou para um barzinho. Afinal, ele não sabe se permanecerá neste casamento após o ocorrido.

“Sinceramente, não sei se sou mais casado. Vamos conversar depois sobre isso. Por enquanto, estou solteiro”, finalizou a conversa.

