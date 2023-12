Esposa de dono de famoso bar de Anápolis fica ferida após tentativa de roubo

Suspeito queria levar uma pulseira da vítima e utilizou jeito violento para tentar ter sucesso na ação

Da Redação - 30 de dezembro de 2023

Autor tinha a intenção de roubar a pulseira da vítima. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste sábado (30) foi de desespero para a esposa do dono de um famoso bar de Anápolis, que fica localizado no Bairro Jundiaí. A mulher, de 32 anos, ficou com alguns ferimentos em decorrência da ação.

Tudo aconteceu quando suspeito teria tentado roubar uma pulseira da vítima, jogando pedras no carro dela para conseguir levar o acessório.

No entanto, o segurança do estabelecimento conseguiu deter o autor durante a execução do crime, mantendo ele no espaço para que a Polícia Militar (PM) fosse acionada.

Logo que os agentes chegaram ao local, encontraram o suspeito ensanguentado, ainda caído no chão do bar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser chamado para prestar os primeiros socorros para o suspeito e também para avaliar a vítima, que teve algumas pequenas lesões no rosto e pescoço.

Posteriormente, ao ser liberado dos cuidados médicos, o homem foi levado para Central de Flagrantes e agora deverá responder por tentativa de roubo.