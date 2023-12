Estes foram os itens mais esquecidos no Aeroporto de Goiânia em 2023

Alguns parecem ser impossíveis de esquecer, por serem muito pessoais, mas acabaram integrando a lista

Maria Luiza Valeriano - 30 de dezembro de 2023

Itens perdidos ficam guardados por um período de 90 dias (Foto: Divulgação/CCR Aeroportos)

Filas demoradas, portões distantes e avisos de que o avião está prestes a decolar são alguns dos elementos que podem fazer com que viajar seja estressante.

Com o cansaço, não é incomum esquecer algum item no aeroporto somente para perceber a falta quando já se está longe demais para buscar. No entanto, existem alguns objetos são especialmente deixados para trás aos montes.

De acordo com a CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, 2023 foi um ano em que documentos pessoais lideraram o ranking de itens mais perdidos no local.

Considerando que é necessário retirar os documentos para diversas etapas do embarque, é de se esperar que diversos passageiros se esqueçam de guardar os objetos.

Em segundo lugar, bijuterias são comumente encontradas no Aeroporto Santa Genoveva, seguidas por cartões e óculos.

Travesseiros de pescoço também são esquecidos, uma lembrança daqueles que tentaram descansar durante os voos. Assim como as bijuterias, relógios estão na lista, em 6º lugar.

Os últimos quatro itens mais esquecidos no aeroporto, no entanto, podem surtir mais preocupação por parte da pessoa que os perderam, sendo chaves, celulares, malas vazias e notebooks.

E o que fazer?

Ao Portal 6, a concessionária destacou como prosseguir caso um item seja perdido ou encontrado no Aeroporto de Goiânia.

“Caso encontre algum objeto esquecido, o passageiro pode acionar um agente do aeroporto para providenciar a entrega. Para aqueles que esqueceram um item, é necessário informar o máximo de características do objeto. Se a veracidade for comprovada, é necessário apresentar documentos pessoais para o registro no formulário de devolução no momento da retirada”, disse, em nota.

Os objetos são armazenados no aeroporto por 90 dias e o passageiro pode encontrar em contato com a CCR Aeroportos por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800-727-4720. A retirada do item pode ser feita das 08h às 17h.