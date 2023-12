Aposta de cidade goiana acerta números da Quina; veja valor do prêmio

Sorteio foi realizado durante a noite deste sábado (30), tendo premiação estimada em R$ 17 milhões

Isabella Valverde - 31 de dezembro de 2023

Imagem mostra cartela da Quina (Foto: Reprodução)

O ano está se encerrando cheio de sorte para o morador de uma cidade goiana que conseguiu levar uma premiação na última Quina de 2023.

Iporá foi o grande destaque da premiação, sendo a única do estado presente na lista dos mais novos vencedores.

Apesar de nenhuma aposta ter conseguido acertar todos os cinco números do concurso 6329 da Quina, outros sortudos alcançaram quatro acertos e já podem colocar as mãos no prêmio.

Segundo resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal, o sortudo iporaense vai levar para casa a quantia de R$20.381,84.

Ao todo, o vencedor apostou seis números, tendo oficializado o jogo premiado na Lotérica Iporá da Sorte.

O sorteio foi realizado durante a noite deste sábado (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 06-15-18-43-61.

O prêmio total estava estimado em R$ 17 milhões, mas como ninguém acertou as seis dezenas, acumulou e agora vai para R$ 18,5 milhões.