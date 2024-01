Idoso de Anápolis que lutava para amputar o pé morre em Goiânia

Após passar pela revascularização e realizar a cirurgia, ele teve complicações e ficou sob observação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do HGG

Samuel Leão - 01 de janeiro de 2024

Adolfo faleceu após lutar para conseguir cirurgia de amputação. (Foto: Reprodução)

Após travar uma dura luta para amputar um pé, passando 17 dias na Undade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, Adolfo Tadeu, de 69 anos, conseguiu ser consultado no Hospital Municipal Alfredo Abraão e transferido ao Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG). No entanto, o que parecia ser a resolução dos problemas, acabou resultando na morte do idoso.

Ao Portal 6, Marli Maria da Silva, esposa dele, revelou como foi toda a trajetória em busca de atendimento e os problemas que acabaram acarretando na morte.

“Na sexta-feira (22) ele fez a cirurgia, e aí ficou até a outra quinta (28) na UTI. A médica falou que ele teve uma hemorragia e perdeu muito sangue. Tiveram que dar para ele remédios para a pressão, mas ele piorou muito e acabou não resistindo, vindo a falecer por volta das 00h deste sábado (30)”, contou.

Isso ocorreu após complicações, derivadas de uma diabetes, resultarem na necrose de um pé inteiro, evoluindo de um dedo machucado. Sentindo fortes dores e com mal cheiro, ele foi internado na UPA da Vila Esperança.

Apesar da dificuldade, ele conseguiu a transferência para Goiânia, onde a amputação finalmente seria realizada. No entanto, após passar pela revascularização e realizar a cirurgia, ele teve complicações e ficou sob observação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do HGG.

“Foi uma coisa tão estranha, a tanto que lutamos para ele conseguir essa cirurgia. Ele estava ótimo, estava bem, mas foi se complicando e infelizmente isso aconteceu. Fiquei muito sentida nos últimos dias, sem querer falar”, desabafou ainda.