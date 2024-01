Jovens são flagrados nadando em lago do Parque Ipiranga no Réveillon

Inúmeras pessoas estavam no local no momento e se divertiram com a situação completamente inesperada

Isabella Valverde - 01 de janeiro de 2024

Durante a virada, jovens foram flagrados nadando no parque enquanto comemoravam. (Foto: Reprodução)

O Réveillon com certeza é um momento único, tradicionalmente comemorado em todo o mundo. Porém, a alegria dessa festividade acabou saindo do controle para dois anapolinos.

Em êxtase com a tão esperada virada, dois jovens decidiram simplesmente se refrescar nas águas do Parque Ipiranga, em Anápolis.

Inúmeras pessoas estavam no local no momento e se surpreenderam com a situação completamente inesperada, rindo e assobiando enquanto os jovens nadavam.

No entanto, apesar de ser algo que possa ter causado um certo divertimento para quem vivenciou, a atitude pode ser prejudicial.

Acontece que além de não ser um ambiente propício para o nado, o lago do parque é repleto de peixes, que podem ter a saúde impactada pela ação.