Mulher é presa em Goiânia após revelar motivo de usar quatro facas para golpear marido

Vítima precisou ser levada ao HUGOL para receber acompanhamento médico

Da Redação - 01 de janeiro de 2024

Mulher afirma ter esfaqueado o companheiro em legítima defesa. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 43 anos, começou 2024 atrás das grades após, em uma discussão por possível crise de ciúmes, esfaquear o marido. O caso ocorreu no bairro Goiá, em Goiânia, e foi divulgado pela Polícia Militar neste domingo (31).

O crime teria ocorrido durante uma bebedeira pela noite, quando ela utilizou quatro facas para agredir o companheiro.

A vítima, de 49 anos, sofreu um corte profundo no antebraço e que resultou em um intenso sangramento. Vizinhos tiveram de correr para ajudar e improvisaram um torniquete para impedir que o quadro se agravasse.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, em depoimento, a mulher afirmou estar no relacionamento há um ano, mas que, no momento da briga, estava tentando colocar um fim. No entanto, ela destacou que ele não teria aceitado e começou a agredi-la.

“A gente está vivendo junto tem um ano agora no Natal. Eu falei para ele que já não dava, por certos ciúmes, por certas coisas. E ele não aceita, ele me agrediu”, afirmou.

Diante disso, a suspeita garante que pegou o faqueiro e esfaqueou o marido por legítima defesa, já que ele estava tentando segurá-la e sufocá-la.

O exame de corpo de delito foi então realizado, mas não evidenciou a presença de lesões na mulher. Assim, ela foi presa e autuada na Central de Flagrantes pelo crime de lesão corporal cometido contra o companheiro.

O homem foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde recebeu o atendimento médico e já não corre nenhum risco de morte.