Acidente envolvendo ao menos 7 veículos é registrado na BR-060, entre Anápolis e Goiânia

Portal 6 apurou que, ao todo, 13 pessoas foram envolvidas no acidente

Gabriella Pinheiro - 15 de abril de 2024

Acidente na BR-060, em Goianápolis. (Foto: Reprodução)

Uma carreta, ainda por motivos ignorados, pode ter sido responsável por um acidente envolvendo sete veículos na BR-060 na manhã desta segunda-feira (15).

A colisão ocorreu em torno das 10h na altura do km 106, em Goianápolis, sentido à praça de pedágio. No total, 13 pessoas foram envolvidas – todas ficaram ilesas e recusaram atendimento hospitalar.

Imagens mostram que um carro ficou capotado e outros cinco também foram atingidos – formando uma espécie de engavetamento.

Devido a colisão, no momento, a faixa esquerda e acostamento estão bloqueados. No local, estão presentes o guincho da Triunfo-Concebra, concessionária que gere a rodovia, e uma ambulância.

Em nota enviada ao Portal 6, a operadora afirma que uma obra de fresagem com revitalização do pavimento está sendo feita no endereço e orienta os motoristas que forem passar pelo local, a se atentarem a sinalização na rodovia.

Leia a nota completa da Triunfo Concebra:

A Triunfo Concebra informa que às 10h01 de hoje (15), no km 106 da BR-060/GO, sul, em Goianápolis, sentido à praça de pedágio, ocorreu um acidente do tipo engavetamento, envolvendo sete veículos. Nos veículos havia 13 pessoas, que ficaram ilesas e recusaram atendimento hospitalar.

No local, a faixa esquerda e acostamento estão bloqueados. As equipes da Concessionária estão em atuação e a ocorrência está em andamento.

Neste local, a Concessionária está realizando uma obra de fresagem com revitalização do pavimento, o qual possui sinalização adequada conforme as normas vigentes.

Alertamos os motoristas a se atentarem a sinalização na rodovia, ao visualizar uma sinalização de obra, seguir conforme orientado, reduzindo a velocidade e respeitando a distância de segurança.