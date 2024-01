Top 3 melhores séries que assisti em 2023

Grandiosas produções chegaram às telas e arrebataram o coração do público

Ruan Monyel - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação/HBO)

O ano de 2023 foi recheado de boas surpresas para os amantes do audiovisual, grandiosas produções chegaram às telas e arrebataram o coração do público. Graças aos streamings, a popularização de inúmeros gêneros vem se solidificando cada vez mais.

2023 também foi um grande ano para o cinema, mas o destaque, sem dúvidas, vai para as séries produzidas pelas principais plataformas de streaming, que demonstraram extrema qualidade e foram um deleite para os assinantes.

Aqui fica a dica do meu top três séries deste ano, e se você ainda não assistiu, pare tudo e dê uma chance para essas obras magníficas.

The Last Of Us – HBO Max

Na série The Last Of Us, baseada em um jogo de videogame, conhecemos a jornada de Joel Miller, que no dia de seu aniversário o mundo é dizimado por um fungo mortal que atingiu a maior parte da população. 20 anos após o surto, Joel recebe a missão de atravessar o país acompanhado por Ellie, uma garota que é imune ao fungo e pode ser a chave para a cura, mas o preço para salvar a humanidade é alto.

Considerada por muitos a melhor adaptação de um jogo já produzida, a série The Last Of Us contém 8 episódios que narram a jornada dos protagonistas em meio ao caos do mundo pós apocalíptico, essa história repleta de ação, também consegue te levar às lágrimas.

One Piece – Netflix

Baseada em um anime com mesmo nome, One Piece: A Série conta a história de Luffy, cujo seu maior objetivo é se tornar o rei dos piratas e para isso ele sai em uma jornada pelo mar infinito em busca de encontrar o maior tesouro do mundo. Durante o percurso, ele encontra amigos que se juntam a ele nessa aventura.

Com efeitos visuais incríveis, cenas de ação memoráveis e muito humor, One Piece merece toda a sua atenção e, sem dúvidas, foi uma das melhores produções Netflix do ano.

Silo – Apple TV+

A série Silo é uma distopia pós apocalíptica onde o ar do mundo se tornou tóxico para os humanos, e os sobreviventes são obrigados a viver em um silo subterrâneo com mais de 120 níveis. Algumas regras são vigentes e a principal delas é nunca dizer as palavras: eu quero sair. O governo vigente no silo esconde segredos que podem colocar à prova tudo aquilo que seus habitantes acreditavam ser a verdade.

Essa é uma obra cheia de mistérios que vão te deixar instigado até o último segundo, além de te surpreender a cada episódio. O Silo é uma das gratas surpresas deste ano.

Aproveite o início do mês de janeiro e coloque as maratonas em dia com essas incríveis séries produzidas por streamings.