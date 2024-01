Dona de restaurante é criticada por fechar rua de Goiânia e rebate acusações: “tinha autorização”

Em vídeo publicado no Instagram, proprietária explicou fechamento e justificou atitude

Gabriella Pinheiro - 03 de janeiro de 2024

Restaurante Felet Fogo de Chão, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Arthur Zeferino/ Google)

Alvo de críticas após fechar uma rua no setor Leste Vila Nova, em Goiânia, para comemorar o Réveillon, a dona do restaurante Felet Fogo de Chão, Ana Paula Felet, publicou um vídeo se pronunciando sobre o caso nos stories, após a onda de ataques.

Na gravação publicada no Instagram do estabelecimento, a proprietária conta que desde o Ano Novo vem recebendo mensagens ofensivas por ter conseguido bloquear uma rua para fazer o evento.

Durante o desabafo, ela explica que decidiu fechar a área para conseguir garantir maior segurança ao restaurante e aos participantes da festa, uma vez que o local é bastante movimentado.

“Eu fechei a rua do restaurante para a gente poder fazer nosso Réveillon, para a gente conseguir ter mais segurança, porque lá é uma rua movimentada, tem a fila do posto…Então, eu quis fechar para ficar mais seguro, inclusive, na queima de fogos em frente ao bar, para não ter nenhum tipo de perigo na hora da queima”, justifica.

Na sequência, a proprietária salienta que o bloqueio aconteceu de forma legal, com direito a alvará por parte da Prefeitura e de outros órgãos fiscalizadores para que a ação fosse realizada.

“Fui na Prefeitura, não só na Prefeitura, na SMT, na Amma, em tudo. Conseguimos todas as liberações. Então, não foi feito nada, nada, nada fora da lei”, disse.

Por fim, Ana finaliza afirmando que mesmo com todas as autorizações para a ação, ela ainda vem sendo vítima de comentários ofensivos no Instagram a condenando pela atitude.

“Mesmo eu certa ainda teve um mundo de gente que veio no direct me ofender, falar um monte de coisa, coisas absurdas que vocês viram aí só um pouco, porque tem coisas que não dá nem para postar”, encerra.

Veja o vídeo: