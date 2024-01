Mesmo após o fim do ano, Natal do Bem segue disponível; saiba até quando será possível aproveitar

Decoração chamou atenção dos goianos, com os 2 milhões de pontos de luz e árvore especial de 40 metros

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2024

Natal do Bem, em Goiânia. (Foto: Aline Cabral)

Apesar do término de 2023, o Natal do Bem segue ocorrendo, preparado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A iniciativa seguirá presente em Goiânia até sábado (06).

A surpresa ocorre, pois, ao contrário do último ano, esta edição conta com 22 dias a mais. A Vila Gastronômica segue montada, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na capital, entre 18h e 23h até sexta-feira (05) e entre as 16h e 23h no sábado.

Com uma decoração atenta aos detalhes, foram montados dois milhões de pontos de luz e uma árvore de 40 metros no local, além de uma Vila de Brinquedos, Vila dos Doces, Vila do Papai Noel, um Carrossel, uma Vila Gelada e diversos outros ambientes.

Ainda estão presentes 20 quiosques de alimentação, com pratos a partir de R$ 10. O transporte focado na visitação também segue disponível, através de duas linhas de ônibus exclusivas (990 e 991), partindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória.

A passagem tem o preço convencional, e o local ainda conta com um estacionamento gratuito para até 7 mil veículos.