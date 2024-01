Motociclista de 22 anos morre após grave acidente em frente ao Flamboyant Shopping

Outro motorista envolvido teve de ser conduzido à uma unidade hospitalar por terceiros antes da chegada da PM

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2024

Ambos os veículos ficaram bastante avariados. (Foto: Reprodução)

Após um grave acidente automobilístico, que resultou na morte de um motociclista, de 22 anos, a Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer na cena do incidente, por volta das 23h, em frente ao Flamboyant Shopping, em Goiânia.

A vítima fatal foi identificada como João Pedro Serra Figueiredo, de 22 anos, que pilotava uma Honda CG e trafegava pela Avenida Deputado Jamel Cecílio quando acabou colidindo contra uma SUV Renault Captur. O veículo vinha pela Avenida I.

O acidente se deu justamente no cruzamento entre as vias, regulado por meio de sinalização eletrônica e que não apresentava defeitos.

João Pedro teve o óbito constatado no local pela equipe médica, apresentando diversas lesões pelo corpo.

Com relação ao condutor da SUV, o mesmo alegava estar com taquicardia e dificuldade para respirar, sendo encaminhado por terceiros até uma unidade hospitalar. No caminho, ligou para um parente, que foi até a cena do acidente e conversou com os militares, fornecendo as informações necessárias.

As autoridades ainda salientaram que o condutor deve procurar à delegacia de trânsito para prestar depoimento acerca do ocorrido.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).