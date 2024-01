Obras de recapeamento na Avenida 85 podem durar até 120 dias; veja horários de impacto

Expectativa é que projeto consiga restaurar um pouco mais de 9 kms nos dois sentidos da via

Gabriella Pinheiro - 03 de janeiro de 2024

Avenida 85, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

As obras de revitalização asfáltica da Avenida 85, em Goiânia, que foram autorizadas nesta quarta-feira (03) pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), devem impactar o trânsito na região no prazo máximo de 120 dias.

O recapeamento faz parte do Programa 500 km – iniciativa que visa reconstruir 500 quilômetros de diferentes vias da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), os serviços serão realizados durante o período noturno, das 20h às 04h, a fim de evitar maiores transtornos. Ao todo, serão recapeados 9,08 quilômetros nos dois sentidos da via.

Conforme anunciado pelo órgão, o projeto de revitalização do trecho deve ter uma valor estimado de R$ 7.568.182,08.

Além da Avenida 85, também estão sendo reconstruídos os asfaltos das seguintes localidades: Avenida Fonte Nova, no Jardim Fonte Nova, e da Rua GB-19, no Jardim Guanabara III. Ambas as vias vão receber cinco centímetros de asfalto.