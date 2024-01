Sem aceitar término, homem engana ex e a ataca com facadas no rosto e abdômen

Mulher teve de passar por cirurgia de emergência e se encontra internada na UTI, em Goiânia

Da Redação - 03 de janeiro de 2024

Mulher é vítima de tentativa de feminicídio em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio logo no primeiro dia do ano, na própria casa – situada na Vila Jardim Vitória II, em Goiânia.

O suspeito do crime é o ex-companheiro, de 36 anos, que teria a enganado para encontrá-la no portão durante as festas de Réveillon e, então, desferir golpes de faca contra ela.

A ação teria sido motivada por ciúmes, ao descobrir que ela estaria saindo com outra pessoa após o término deles.

O casal havia tido um relacionamento por 6 anos, mas, há 4 meses, estavam separados. Segundo familiares da vítima, a separação teria sido causada pelas agressões recorrentes cometidas pelo homem, dentre elas ameaças verbais, tapas e murros.

A vítima foi encontrada caída na porta de casa com uma faca cravada nas costelas. Ela ainda teria tentado fugir para o meio da rua após ser agredida, mas acabou desabando e foi socorrida pelos vizinhos.

O suspeito, por sua vez, evadiu do local logo após o crime.

Além da Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Ao todo, foram oito facadas nas regiões do tórax, braço e até mesmo cabeça.

Após o atendimento inicial, os militares a levaram para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Ela chegou na unidade em estado grave e passou por cirurgia para a retirada da faca, sendo mantida sob observação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade.

Caberá a Polícia Civil (PC) dar sequência às investigações para localizar o suspeito e elucidar o episódio por completo.