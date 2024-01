Inmet emite alerta para fortíssima tempestade em Goiás com ventos de até 100km/h

Durante período, estado pode receber volumes de chuva que variam entre 30 e 60 km/h

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2024

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para fortes tempestades com direito a rajadas de ventos de até 100 km/h em Goiás.

Conforme o documento, o temporal deve ter início nesta quinta-feira (04) com precipitações que variam entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm ao longo do dia.

As regiões mais afetadas do estado devem ser Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste. A expectativa é que o cenário continue até, pelo menos, sexta-feira (05).

Devido ao temporal, o Inmet ainda salienta que há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Por isso, o órgão orienta que os moradores do estado evitem se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ainda há recomendação para que as pessoas desliguem os aparelhos elétricos ou até o quadro geral da energia.

Além de Goiás, outros 11 estados do Brasil e o Distrito Federal (DF) também estão sob alerta e devem receber chuvas intensas.

Na região Norte do Brasil, há possibilidade de grandes volumes de precipitações para os municípios do Pará (PA), Rondônia (RO) e Tocantins (TO).

Já no Centro-Oeste partes do Mato Grosso (MT) também aparecem no mapa das chuvas. No Sudeste, estão Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES) que devem receber o maior volume de precipitações nas próximas horas.

Enquanto isso no Nordeste, Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Pernambuco (PE) e Piauí (PI) devem ser os mais afetados.