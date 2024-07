Mulher se revolta após receber pedido e destrói loja em Goiânia

Polícia Militar precisou ser acionada para conter cliente, que começou a investir contra funcionários que tentavam contê-la

Samuel Leão - 24 de julho de 2024

Pisos quebrados em loja de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Após fazer uma encomenda, e esperar quase uma mês por ela, uma mulher, de 38 anos, teria aprontado um verdadeiro barraco e destruído diversos produtos de uma loja de piso, em Goiânia.

O caso aconteceu nesta terça-feira (23), no Residencial Center Ville. A cliente, teria ido até o estabelecimento para reclamar de um pedido de pisos, o qual teria demorado até ser entregue e chegou com itens quebrados.

Portanto, resolveu tirar satisfação no comércio. Funcionários da unidade alegam que ela teria entrado nervosa, insatisfeita com as compras e com o atendimento recebido.

Cansada de conversar, ela teria começado a quebrar os produtos da loja. Pisos cerâmicos e porcelanatos foram lançados ao chão, durante o ataque de fúria.

Uma vendedora teria tentado contê-la e acabou sendo empurrada pela cliente, sofrendo também um arranhão na mão. Sem conseguir controlar a situação, os funcionários resolveram chamar a Polícia Militar (PM).

Uma guarnição compareceu ao local e encontrou a cliente ainda no estabelecimento. Após colherem depoimentos, resolveram lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ela pelo crime de dano.

A funcionária agredida resolveu representar judicialmente contra a mulher, de modo que o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).