Motorista de app impressiona ao revelar quantos km percorre em um dia: “caiu na rede é peixe”

Condutor ainda revela que trabalha na plataforma há cinco anos e meio e que costuma aceitar todas as viagens

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2024

Imagem mostra motorista de Uber. (Foto: Reprodução)

A quantidade de quilômetros rodados por um motorista de aplicativo de Goiânia em um único dia surpreendeu um passageiro e internautas nas redes sociais.

A revelação foi dada em um vídeo compartilhado na página do Instagram uberhistorias, na manhã desta terça-feira (02).

Na gravação, o motorista conta a um passageiro que trabalha na plataforma da Uber há cerca de cinco anos e meio e que, desde então, já possui um total de 333 mil km rodados.

Mas foi a quilometragem percorrida em 24 horas que surpreendeu o cliente. De acordo com o condutor, durante um único dia, ele chega a fazer cerca de 300 km.

“A média mesmo que eu ganho é na faixa de R$ 420, com 300 ou 320 km rodados. Quando eu faço 320 km aumenta um pouco”, explica.

Questionado sobre o critério que utiliza para aceitar ou não as corridas, ele então responde que costuma aceitar todas as corridas que aparecem no aplicativo e que não tem o hábito de rejeitar viagens.

“Caiu na rede é peixe”, brinca.

Na publicação, usuários se mostraram surpresos com a quilometragem percorrida pelo motorista e até críticas pela ausência de critérios de seleção.

“Famoso paga pra trabalhar”, escreveu um.

“Acabando com o carro, o corpo e jogando dinheiro fora”, disse outro.

Veja o vídeo: