Wilde Cambão é o único que corre por fora do União Brasil à uma possível sucessão de Bruno Peixoto

Líder do governo pode trilhar o mesmo caminho do atual presidente da Casa

Pedro Hara - 04 de janeiro de 2024

Virmondes Cruvinel, Bruno Peixoto e Wilde Cambão (de blazer cinza) durante sessão na Alego. (Foto: Hellen Reis/Alego)

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) se mostra disposto a lutar pela candidatura à Prefeitura de Goiânia neste ano. Até o momento, ele disputa com Jânio Darrot (a caminho do UB) a preferência do governador Ronaldo Caiado (UB).

Os nomes que circulam para uma possível sucessão antecipada no legislativo goiano giram em torno de deputados do União Brasil.

Vice-líder do governo na Casa, Talles Barreto (UB) é um dos que estão no páreo. Apesar de transitar bem entre os pares, o deputado não é visto como alguém que goza de 100% de prestígio na base, pois o passado marconista ainda é visto com maus olhos.

Virmondes Cruvinel (UB) também entra nas apostas por ser mais hábil e exímio conhecedor do regimento.

Por ser do PSD, o líder do governador na Casa, Wilde Cambão, corre por fora. Mas pode repetir o logro de Bruno exatamente por estar na função que o presidente estava.

Pastor Elias Ferreira está de saída do PSD e deve levar aliados com ele

À Rápidas, o pastor Elias Ferreira confirmou que está de saída do PSD. Ex-vereador de Anápolis, o religioso afirmou que deixa a sigla por vontade própria.

Ainda não sabe para qual legenda deve ir, mas garante que levará gente com voto junto.

Feira Hippie às sextas-feiras será realidade permanente

O recente decreto da Prefeitura de Goiânia que autoriza provisoriamente a realização da Feira Hippie às sextas-feiras perde valor no final de janeiro.

No entanto, o trabalho dos ambulantes da região neste dia será permanente com a entrada em vigor do Novo Código de Postura.

As bancas podem ser instaladas após a meia-noite e ficam montadas até às 15h de domingo.

Comentário de vereador debochando de paciente causa constrangimento

Pensar e depois escrever não é uma regra no grupo de vereadores de Anápolis no WhatsApp.

Dias atrás, um deles, que é ex-presidente da Casa, debochou da situação de um paciente que aguardava cirurgia na cidade.

O comentário desrespeitoso foi apagado posteriormente, mas não passou despercebido por colegas.

Caiado sanciona lei que torna Nova Veneza oficialmente a “capital italiana” de Goiás

A cidade de Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, recebeu de maneira oficial o título de “capital italiana do estado de Goiás”. O projeto foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Nova Veneza foi povoada por imigrantes italianos no século XX e atualmente para honrar a tradição sedia o “festival italiano”, que atrai milhares de visitantes e ostenta a vocação gastronômica e cultural herdada pelos fundadores da cidade.

Wilson Passarinho vira presidente do Aparecidense com ousada missão

Eleito novo presidente da Aparecidense, Wilson Passarinho assume o clube com o objetivo de fazer com que a equipe consiga se destacar nacionalmente.

Atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe passou longe do acesso em 2023 e brigou para não voltar à Série D.

Em 2024, o Camaleão volta a disputar a Copa do Brasil – o que não ocorre desde 2019 – o desafio é fazer com que o time avance o maior número de fases possíveis e consequentemente receba mais dinheiro pela participação.

Nota 10

Para equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Hospital André Ala Filho, de Caldas Novas.

De maneira rápida os profissionais conseguiram resgatar uma criança que estava em estado grave e transferi-la para Goiânia. O esforço foi reconhecido por Kleber Marra (MDB), prefeito da cidade.

Nota Zero

A Triunfo Concebra. De saída da concessão da BR-060, a concessionária não tem feito nada para diminuir o acúmulo de água na pista em pontos perigosos entre Anápolis e Brasília.