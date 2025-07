Confirmada terceira morte por dengue em Anápolis neste ano; veja perfil da vítima

Esse é o primeiro caso de um paciente sem comorbidade que teve o óbito confirmado em decorrência da dengue em Anápolis em 2025

Samuel Leão - 08 de julho de 2025

Mosquito Aedes Aegypt, responsável por transmitir a doença. (Foto: SES-GO)

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou a terceira morte por dengue em Anápolis no ano de 2025, ocorrida no final do mês de maio. A demora pela divulgação ocorre em razão do processo do laudo de confirmação da doença.

A vítima foi uma mulher de 40 anos, que não possuía comorbidades – sendo a única nessas circunstâncias neste ano – e estava internada em uma unidade de saúde pública.

O primeiro óbito havia ocorrido ainda em fevereiro, e se tratava de um homem de 38 anos, com comorbidade. A segunda morte foi uma mulher de 78 anos, também com comorbidade, que estava internada em uma unidade de saúde pública e faleceu ainda em maio.

Outros quatro óbitos estão sob suspeita e seguem sendo investigados.

Confira, a seguir, a nota enviada pela SES-GO:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa que o óbito confirmado de Anápolis é de uma mulher, com 40 anos, sem comorbidades, com data do óbito em 29/05/2025 e que estava internada em unidade de saúde pública.