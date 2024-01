Briga pela aprovação de empréstimo que Rogério Cruz quer parece estar só começando

Rápidas conversou com vereadores que operam pela não tramitação do projeto na Casa

Pedro Hara - 05 de janeiro de 2024

Paulo Magalhães durante fala na tribuna da Câmara de Goiânia. (Foto: Gustavo Mendes)

Nos corredores da Câmara de Goiânia subiu a aposta de que a sessão extraordinária convocada para esta sexta-feira (05) será utilizada para pautar o projeto de empréstimo de R$ 710 milhões solicitado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) à Casa.

Esse tema virou cabo de guerra entre base, independentes e oposição nos últimos dias de 2023. Prova disso é o vaivém no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) barrando a tramitação da matéria.

Paulo Magalhães (UB), integrante do Bloco Vanguarda, é um dos vereadores que atua pela não aprovação do empréstimo. Em conversa com a Rápidas ele adiantou o movimento.

“Vamos recorrer, sim. Além do Bloco Vanguarda, nós temos as vereadoras Aava Santiago (PSDB) e Kátia Maria (PT). Somos um grupo de 09 vereadores, eram 10, mas o Markim Goyá saiu e o Léo José voltou provisoriamente. Nós vamos estar atentos”, disse.

A falta de transparência sobre quais obras o dinheiro do empréstimo será utilizado também é a principal queixa na Casa.

“Ele quer um empréstimo no apagar das luzes e não tem tempo para gastar todo esse dinheiro, pois não tem planejamento de onde ele será aplicado. Não se sabe o que ele vai fazer na saúde, na educação, na mobilidade urbana, não tem nada disso. É um projeto seco. Ou seja, manda o dinheiro e não tem verba carimbada para nada”, protestou Paulo Magalhães.

“É como dar um cheque em branco para o prefeito”, comentou outro à Rápidas.

Bloco Vanguarda e oposição sabem que projeto será aprovado caso seja pautado

Rápidas apurou que tanto o Bloco Vanguarda quanto a oposição sabem que o projeto do empréstimo será aprovado.

No entanto, a própria base teme que a Justiça dê nova vitória ao bloco que entrou com representação anteriormente.

Léo José volta à Comissão de Finanças e defende aprovação do empréstimo

De volta à Câmara de Goiânia após ter o mandato devolvido pelo ministro Alexandre de Moraes, Léo José (sem partido), também voltou para o comando da Comissão de Finanças da Casa.

Ele havia sido substituído por Welton Lemos (Podemos). Diferentemente do antecessor, que votou contra o empréstimo de R$ 710 milhões da Prefeitura de Goiânia, Léo José defende que o Paço Municipal receba autorização para captar o dinheiro.

Gustavo Gayer começa a replicar aos poucos estratégia de Bruno Peixoto

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Gustavo Gayer (PL) começou a colocar em prática a mesma estratégia utilizada por Bruno Peixoto (UB), que é reafirmar o fato de ter nascido em Goiânia e conhecer a capital.

“Eu sou um goianiense. Nasci e cresci aqui, já me ralei todo nas ruas dessa cidade andando de skate, de bicicleta. Conheço Goiânia de cima a baixo”, comentou Gayer durante entrevista.

Ex-prefeito de Pirenópolis vive vida simples após ser absolvido pelo TJGO

Absolvido pelo TJGO da acusação de improbidade administrativa, o ex-prefeito de Pirenópolis, João do Léo, voltou ao antigo ofício que desempenhava antes de assumir o Executivo Municipal.

Ele está trabalhando na pedreira da cidade e garante que não possui patrimônio nem renda, vivendo de aluguel em um barraco nos fundos da casa da ex-esposa.

Mesmo após ser absolvido, João do Léo diz que não tem a intenção de voltar à política na cidade.

Contagem regressiva na UEG para quem quer vaga na instituição

Se encerra nesta sexta-feira (05) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Serve para reingresso, transferência interna e externa, inclusive com portadores de diploma nos cursos de graduação.

São mais de 4,7 mil vagas e os interessados podem se inscrever pelo site minhavaga.ueg.br

Graciele Marta responde às perguntas do ‘6 perguntas para’

Prefeita de Campo Limpo, Graciele Marta (UB) é a entrevistada desta semana do ‘6 perguntas para’.

Ela responde sobre os desafios de se administrar a cidade e o que vem sendo feito para melhorar a qualidade de vida em Campo Limpo.

As respostas serão divulgadas no domingo (07), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Secretaria de Estado da Cultura (Secult) de Goiás, que realizará o Circuito das Cavalhadas 2024 em 15 municípios do estado.

Serão investidos R$ 4 milhões na promoção dos eventos durante todo o ano de 2024.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. A inexistência de contrato da pasta com a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (COOPANEST-GO), além da falta de pagamento de uma dívida de R$ 26 milhões, fez com que os profissionais cruzassem os braços a partir desta sexta-feira (05), nas unidades municipais de saúde e rede conveniada SUS da capital.

Não há previsão de retorno do atendimento e mais de 20 unidades de saúde serão afetadas pela greve dos médicos.