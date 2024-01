Garotinho de Aparecida de Goiânia emociona ao tomar atitude para ajudar realizar sonho da irmã adolescente

Menina tem o sonho de se tornar uma agente da PRF

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2024

Festa de aniversário de adolescente fã da PRF, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ PRF)

Um pedido feito por um irmão, de apenas 08 anos, mobilizou os policiais rodoviários federais a surpreenderem uma adolescente, de 17 anos, no dia do próprio aniversário. É que a garota sonha em se tornar uma agente da PRF. O gesto aconteceu na quinta-feira (04), em Aparecida de Goiânia.

Tudo começou quando o irmão da garota ligou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do número 191, pedindo para que eles comparecessem no dia do aniversário da irmã, que é fã da corporação e almejava cantar parabéns ao lado de alguns dos membros.

A singela ligação teve resultado. Logo após ficarem sabendo do sonho, os policiais organizaram uma festa surpresa para a jovem.

Com a ajuda da família, eles escolheram realizar a festividade na empresa em que a adolescente trabalha, que pertence ao próprio grupo familiar dela.

Além de passar a data comemorativa ao lado dos policiais, tanto a garota quanto o irmão puderam tirar fotos e ouvir um pouco das histórias dos agentes.

Durante o bate-papo, ela ainda reiterou que deseja se tornar uma policial rodoviária federal, o que é motivado pela família dela.