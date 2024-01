5 signos que, após começar o ano mal, terão uma reviravolta e tudo começará dar certo

Depois de um tropeço aqui, outro ali, chegou a hora de vocês, afinal mercúrio retrógrado chega ao fim

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Bruno Thethe/Pexels)

Existem alguns signos que, depois de alguns tropeços e começarem o ano mal, terão uma reviravolta impressionante e tudo começará a entrar nos eixos.

Para alguns desses queridos, o universo tem boas notícias a caminho, representando um dos momentos mais prósperos de suas vidas, principalmente após esse Réveillon em que tiveram tropeços e recaídas. Contudo, é interessante que cultivem muita fé e determinação nos novos objetivos para colherem tranquilamente essa bênção.

Nos últimos dias, Mercúrio, o planeta da comunicação, estava retrógrado e isso estava influenciando todos os companheiros do zodíaco dessa constelação de signos.

5 signos que, após começar o ano mal, terão uma reviravolta e tudo começará dar certo

1. Áries

O ariano tem uma impaciência forte e isso tem se destacado bastante na passagem recente de ano. Porém saiba que as mudanças já estão a caminho, relaxa o coração e a mente.

É dada a hora de botar a mão na massa, arregace as mangas e abrace o seu futuro. Aproveitar a renovação de energias astrológicas e traga isso para sua saúde mental, física e busque cuidar de si. 2024 cuidando mais de você.

2. Touro

Os taurinos estavam bem confusos e inseguros nesta reta final de passagem de calendário, mas agora com o fim da má fase de Mercúrio, esses nativos voltarão a sorrir.

No entanto, foque nos relacionamentos que mais sente que precisa de uma atenção especial sua. No amor, aproveite o ano novo e se jogue em novos contatinhos. Focar em você também é muito importante.

3. Virgem

Você de Virgem não vive sem um planejamento estratégico de tudo que vai fazer, eu sei bem. Sem isso, sua vida parece que não sai do lugar, não é mesmo?

Portanto, com a energia de comunicação de Mercúrio saindo do modo retrógrado, 2024 vem com tudo para estes queridos. Prepare suas metas, estimados de Virgem, visualizem seus objetivos futuros logo à frente.

4. Libra

A fase de ruídos de comunicação e energias transitando em Mercúrio se encerra e o equilíbrio de vida volta a fluir para o signo de Libra. Contudo, levantar a cabeça, não desanimar com os pensamentos ruins e usar esse novo momento astrológico para decisões importantes e melhorar os aspectos de vida.

5. Sagitário

Por fim, meus sagitas estimados e amados, o fim de ano foi um pouco tenso para vocês? Sentiram energias ruins ou estranhas?

Pois agora acalmem os corações que Mercúrio sai do modo retrógrado e as coisas vão voltar a fluir bem em suas vidas. Preparem todos seus planejamentos do ano, que agora tudo vai se encaminhar!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!