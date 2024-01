6 características que as pessoas que se acham tem comum

Aprender essas características pode ajudar a deixar toda toxicidade bem longe de você

Ruan Monyel - 06 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

As pessoas que frequentemente se acham compartilham características marcantes, que geralmente os outros reconhecem, mas eles não veem.

Os rodeados de negatividade, muitas vezes, além de ignorar opiniões, tendem a monopolizar conversas, tudo para serem o centro das atenções.

Aprender essas características pode ajudar a deixar toda toxicidade bem longe de você. Ficou curioso? Leia e descubra.

1. Autoelogio

Aqueles que se acham tendem a falar constantemente sobre suas próprias conquistas e qualidades, muitas vezes, desconsiderando as a avanço dos outros.

O excesso de elogios sobre si funciona como um escudo para mascarar a falta de confiança que essas pessoas costumam ter em relação às próprias vidas.

2. Falta de empatia

Embora esses indivíduos possam ter dificuldade em compreender ou se conectar emocionalmente com as experiências e sentimentos dos outros, eles buscam não demonstrar isso.

E também costumam invalidar as questões de terceiros, achando que é o dono dos maiores problemas do mundo e que ninguém sofre igual a ele.

3. Necessidade de aprovação constante

Os mais esnobes buscam incessantemente validação e reconhecimento dos terceiros para reforçar sua autoestima e inflar seu ego.

A aprovação serve também para mantê-los no centro das atenções e roubarem os holofotes, assim, eles sempre estarão no “topo” do ciclo social.

4. Não aceita críticas

Costumam reagir negativamente à crítica, inclusive aos conselhos construtivos, muitas vezes interpretando-a como uma ameaça à sua autoimagem positiva.

Eles correm de pessoas que os questionam e que expõem a própria opinião, afinal, costumam ser cercados por aqueles que vivem em sua sombra.

5. Exibicionismo

Hoje em dia é comum compartilhar conquistas materiais no Instagram, mas alguns tendem a mostrar suas conquistas de maneira ostensiva, buscando impressionar os outros.

Embora seja gratificante alcançar os objetivos, querer esfregar isso na cara dos outros não é uma atitude legal, e aqueles que se acham tendem a fazer isso de maneira frequente.

6. Desconsideração por terceiros

Os indivíduos podem agir de maneira egocêntrica, não levando em consideração as necessidades ou opiniões dos outros, e até mesmo não ligando para atitudes significativas.

Afinal, esnobes vivem em um mundo onde são o centro das atenções, e estão sempre alertas a qualquer coisa que possa ameaçar esse brilho.

