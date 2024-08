Truque rápido e prático para desencardir as meias sem precisar esfregar

Utilizando poucos ingredientes, os pares ficarão sempre limpos e brancos

Ruan Monyel - 22 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Pinterest/Limpeza Simples: dicas de casa)

Quem cuida dos afazeres domésticos sabe o quanto desencardir as meias pode ser um desafio, especialmente quando as peças são de crianças ou adolescentes.

A maioria das pessoas acredita que manter os pares brancos e limpos exige produtos fortes e muita esfregação, porém, existe uma receitinha que vai te poupar dessa trabalheira.

Utilizando ingredientes comuns e sem nenhum tipo de esforço, os pares de meia ficarão sempre branquinhos. Leia até o fim e veja como fazer.

As meias são itens indispensáveis no vestuário, afinal, são usadas diariamente, desde para ir ao trabalho até para sair para curtir com os amigos.

Porém, com o tempo, é comum que os pares brancos passem a ficar com aspecto de sujos, mesmo quando estão limpos.

Mas mantê-los limpos é muito mais fácil do que se pensa. Basta seguir uma receita caseira simples, que promete desencardir as meias sem nenhum esforço.

A dica, compartilhada através do Pinterest (Limpeza Simples: Dicas de Casa), é a solução perfeita para não precisar jogar as meias no lixo.

Para fazer em casa, em um recipiente, coloque um litro de água quente e uma colher de bicarbonato de sódio, que será o responsável pelo branqueamento do tecido.

Agora, adicione duas colheres de detergente e três colheres de vinagre de álcool, que, junto ao bicarbonato, consegue eliminar qualquer sujeira.

Em seguida, acrescente uma colher de sal à mistura e mexa bem até diluir completamente os produtos.

Por fim, para desencardir as meias, basta colocá-las na mistura e deixá-las de molho por no mínimo duas horas, dependendo do grau de sujeira dos pares.

Após o tempo de molho, retire as meias da mistura e lave-as normalmente. O resultado são pares completamente limpos e desencardidos. Veja o vídeo:

