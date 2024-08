Joelho de presunto e queijo: fácil de fazer e opção para o lanche

Com um toque diferenciado do clássico, a receita bombou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas que aprovaram e fizeram em casa

Magno Oliver - 21 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@matheus.camargo95)

Enroladinho de presunto, enroladinho de presunto e queijo, joelho de presunto e queijo. As nomeações variam de região para região, mas o sabor é gostoso para todos.

Assim, o Brasil é um país repleto de gente criativa e talentosa na cozinha. E a receita clássica e popular da vez é de um joelho de presunto e queijo para o lanche.

Com um toque diferenciado do clássico, a receita bombou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas que aprovaram e fizeram em casa.

Joelho de presunto e queijo: fácil de fazer e opção para o lanche

O perfil no Instagram do @matheus.camargo95 postou uma receita de joelho de presunto e queijo que é bem fácil de fazer e uma opção gostosa para a criançada curtir na hora do lanche.

Ingredientes da receita:

– 1 ovo;

– 1 colher de sopa de margarina derretida;

– 3 colheres de sopa de açúcar;

– 1 colher de chá de sal;

– 10g de fermento biológico seco;

– 250ml de água morna;

– 500g de farinha de trigo ou até dar ponto;

– 300g de presunto;

– 300g de muçarela;

– 1 tomate;

– Gema; – Óleo; – Orégano.

Como preparar

Em um recipiente, coloque o ovo, margarina, açúcar, fermento e dê uma misturada.

Depois disso, adicione a água morna e a farinha de trigo até chegar no ponto, que é quando não gruda mais nas mãos.

Deixe a massa descansar por 1 hora e depois por mais 20 minutos. Corte ela em duas partes, abra com um rolo de macarrão e coloque o recheio.

Presunto, queijo, cheddar, cream cheese, solte a sua imaginação no recheio. Assim, feche a massa, corte na medida de 3 dedos de distanciamento e passe gema com óleo por cima da massa.

Fatias de tomate e orégano por cima e depois forno à 180°C de 30 a 40 minutos. Depois é só pegar o “refri” geladinho e mordiscar essa delícia.

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Camargo (@matheus.camargo95)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!