Confira opções de colônias de férias para divertir os pequenos na próxima semana em Goiânia

Estabelecimentos variados como academias, brinquedotecas e clubes oferecem gama de atrações para época

Gabriella Pinheiro - 06 de janeiro de 2024

Crianças assistindo filme. (Foto: Instagram/ @casa_da_praca_bueno)

Com a chegada das férias escolares, uma modalidade para entreter os pequenos durante a época vem sendo elaborada pelos estabelecimentos e pode representar uma mão na roda para os pais: as colônias de férias.

Em Goiânia, preferências para a categoria não faltam. As iniciativas incluem desde brincadeiras e gincanas até contato com a natureza. Tudo isso em academias, clubes e brinquedotecas.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas opções de colônias de férias em Goiânia.

1. Sesi Multiparque

O Sesi Multiparque, localizado na Avenida João Leite, no Setor Santa Genoveva, está com as inscrições para a “Colônia de Férias Encantadas”.

As candidaturas podem ser feitas na secretaria do Sesi entre os dias 08 até 12 de janeiro e 15 e 19 do mesmo mês. Há opções para os turnos matutino, vespertino e integral.

No local, os pequenos poderão se divertir com atividades emocionantes, aulas especiais, brincadeiras interativas e ter contato com a natureza.

Os valores e mais informações podem ser obtidos por meio dos números de telefone: (62) 3265-0100, (62)98284060 e (62)98406-0146.

2. Raffa’s Food

Outra opção é a colônia de férias do Raffa’s Food, que fica na Rua 46, no Jardim Goiás, e acontecerá até o dia 12 de janeiro.

O horário de funcionamento é das 13h30 até às 17h30 e os valores para diária são de R$ 80, enquanto o semanal é de R$ 350.

Para entreter as crianças durante o período, o ambiente oferece gincanas desafiantes, oficinas para estimular a criatividade, além de lanches.

Mais informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp (62) 99288-1258.

3. A Casa do Bosque

Localizada na Avenida Ipanema, no Jardim Atlântico, a Casa do Bosque é mais um dos locais que oferece a modalidade voltada para os pequenos.

No local, a ação seguirá acontecendo até o 19 de janeiro e os valores para meio período são de R$ 694. Já para o tempo integral, o preço é de R$1.156.

O espaço promete divertir as crianças com atrações como gincanas, oficinas, circuito de psicomotor, teatro e jogos de antigamente.

Informações e candidaturas podem ser feitas no número (62) 98182-4100.

4. Casa da Praça

Se você busca distração para a criançada, a Casa da Praça, que fica na Praça T-16, no Setor Bueno, pode ser um caminho.

A colônia de férias segue até o dia 26 de janeiro, com opções de turnos matutino, vespertino ou integral.

O valor da diária para meio período é de R$ 120 e a integral de R$ 180. Já para o semanal em meio turno, o valor é de R$540, enquanto a semana no tempo integral é de R$835.

O espaço é monitorado com câmeras, climatiza e conta com a presença de recreadores capacitados para atender as crianças de diferentes idades.

Inscrições e informações podem ser obtidas no WhatsApp (62) 99249-9249.

5. Bodytech

A academia Body Tech, que fica na Rua 147, no Setor Marista, está com a programação aberta da colônia de férias até o dia 12 de janeiro.

Nesse caso, o horário disponível é das 13h30 até às 17h30 e o valor é de R$ 430. As inscrições e informações podem ser obtidas no número (62) 4013-6464.

6. Clube Jaó

Por fim, o tradicional clube Jaó foi mais um dos pontos que está oferecendo a colônia de férias durante o período.

A opção estará disponível até o dia 19 de janeiro, das 13h30 até às 17h30. O valor para associado semanal é de R$483 e, para os não associados, R$638.

O ambiente fica localizado na Avenida Quitandinha, no Setor Jaó, e oferece flexibilidade de horário, opções diária integral ou meio período.

As inscrições podem ser feitas pelos números (62) 3269-8000 ou (62) 99299-5333.