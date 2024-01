Jovem é vítima de emboscada e é morto a facadas em frente a boate de Goiânia

Ele tinha 27 anos e estava sozinho quando foi atacado por um grupo de rapazes na manhã deste sábado (06)

Maria Luiza Valeriano - 06 de janeiro de 2024

Imagem mostra fachada da boate onde jovem foi esfaqueado na calçada. (Foto: Reprodução)

Nas primeiras horas deste sábado (06), um jovem de 27 anos foi vítima de um ataque de um grupo no qual não saiu com vida. A vítima sofreu golpes de arma branca e foi agredido a chutes até a morte em uma calçada de Goiânia.

O jovem havia ido até uma boate localizada no Jardim Nova Esperança com duas amigas, que foram embora por volta das 04h. Já sozinho, ele e um grupo de rapazes começaram uma briga – sendo tudo registrado por câmeras de segurança do local.

Após ter sofrido diversos socos, a equipe de segurança separou a briga e expulsou todos os envolvidos. No entanto, o jovem acabou caindo em uma emboscada. Ao dar os primeiros passos na área externa, foi atacado por golpes de faca.

Segundo a Polícia Civil (PC), foram ao menos três perfurações, a mais profunda tendo sido desferida na região da nuca. Ao cair ao chão, a vítima ainda sofreu chutes repetidos até que o grupo finalmente fugiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o rapaz, mas os ferimentos o levaram a óbito ainda na calçada, antes da chegada da equipe.

Por meio dos registros de segurança, a Polícia Militar (PM) conseguiu identificar os suspeitos. A tornozeleira eletrônica que um deles, de 19 anos, portava foi usada para localizá-lo em uma residência em Aparecida de Goiânia, onde ele foi preso em flagrante.

Além dos identificados, os demais presentes, o irmão de 22 anos e o dono da casa, de 39 anos, também foram encaminhados à Central de Flagrantes. Na residência, também foi encontrada uma arma de fogo.