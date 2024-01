Pesquisa aponta Ronaldo Caiado como governador mais bem avaliado do país

Representante goiano conta com aprovação de 72%. Segundo colocado é do Tocantins, com 69%

Maria Luiza Valeriano - 06 de janeiro de 2024

Mulheres são maioria entre os apoiadores (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

O governador Ronaldo Caiado (UB) foi apontado como o gestor estadual com maior aprovação do Brasil. Segundo a pesquisa AtlasIntel, as avaliações positivas sobre o goiano chegam a 72%.

Um total de 14% dos entrevistados desaprovam da gestão de Caiado, enquanto outros 14% não souberam responder. O segundo lugar foi ocupado pelo governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), com 69%.

Já o anapolino Antônio Denarium (PP), governador de Roraima, teve 66% de avaliações positivas, o que o colocou em terceiro lugar.

A pesquisa compilou os dados a partir de entrevistas digitais aleatórias com as pessoas de cada região brasileira entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023. Cerca de 29 mil adultos participaram do levantamento, de diferentes níveis de escolaridade, renda familiar mensal e faixas etárias.

Em Goiás, o Caiado é mais popular entre as pessoas de 35 a 44 anos, faixa etária com 81% de aprovação. Além disso, mulheres compõem a maior base de apoio, sendo 75,7%.

Quanto aos representantes pior avaliados, a governadora do Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), lidera com apenas 39%, seguida por Cláudio Castro (PL), com 39% no Rio de Janeiro, e Marcos Rocha (UB), com 41% em Rondônia.