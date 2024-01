6 formas de ler um livro mais rápido que muitas pessoas não conhecem

Ruan Monyel - 07 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Arquivo/Âgencia Brasil)

Ler é um hábito saudável, que faz bem para a memória e exercita o cérebro. Algumas pessoas têm dificuldades na leitura, porém, existem técnicas para ler um livro mais rápido, que muita gente não conhece.

Seja no trabalho, nos estudos ou apenas por hobby, a leitura é essencial e traz inúmeros benefícios, não só para a saúde, mas também para o convívio social.

Algumas técnicas são capazes de estimular uma leitura mais rápida e prazerosa, além de transformar a tarefa esporádica em um hábito diário. Confira.

1. Ouvir audiolivro

Muitas pessoas reclamam de não ter tempo para ler, e os audiolivros são a melhor solução para esses problemas. A praticidade em ouvir a narração de livro durante o trabalho é inspiradora.

Existem plataformas de assinatura focadas em audiolivros, além de canais gratuitos no Youtube que disponibilizam as obras. Também há quem use os audiolivros para acelerar a leitura de um livro físico.

2. Faça um planejamento de leitura

O planejamento é essencial para ler mais rápido, coloque uma meta de páginas por dia ou quantidade de tempo lendo, assim o manuscrito vai acabar e você nem vai perceber.

Trace metas, como exemplo, dois livros por mês. Quantas páginas por dia serão necessárias para finalizar? Pronto, agora é deixar a imaginação te guiar.

3. Evite reler trechos

É comum, durante a leitura, perdermos o foco e acabamos tendo que reler alguns parágrafos, mas, tal pratica, leva a sérios problemas de rendimento que atrasam muito a término da leitura.

Continue lendo, o próprio contexto da história vai te fazer lembrar de tudo que já foi dito e aquilo que você perdeu, certamente, será reapresentado.

4. Leitura silenciosa

Ler em voz alta atrapalha vai atrapalhar o seu ritmo, além de incomodar as pessoas que estão a sua volta.

Segundo pesquisadores, quando você fala enquanto lê, o cérebro demora mais para assimilar a informação. Então, boca fecha e concentração são seus maiores aliados.

5. Participe de um clube do livro

O clube do livro é uma ótima opção para quem quer acelerar o processo de leitura, saber que não está sozinho ajuda no rendimento e debater as histórias, traz diferentes perspectivas sobre a mesma obra.

Junte-se aos seus amigos, proponha desafios e pense em premiações, tenho certeza de que todos vão amar a ideia.

6. Procure livros que realmente goste

Por fim, pode parecer óbvio, mas muita gente acha que não gosta de ler pelo simples fato de não ter lido algo que realmente gostasse.

Procure um livro com uma história que te agrade, comece por ele, e então, obras que são “obrigatórias”, passam a ser mais fáceis de terminar.

