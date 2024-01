Goiás terá o primeiro parque de energia solar digital do Brasil

Projeto do Sicoob é de suprir a demanda de energia de todas as agências do estado

Maria Luiza Valeriano - 07 de janeiro de 2024

Plano é ampliar operações para atender todas as agências da cooperativa (Foto: Divulgação)

O primeiro parque de energia solar 100% digital do Brasil será inaugurado em Caldas Novas nesta terça-feira (19). O projeto do Sicoob UniCentro Br é de fornecer energia limpa para todas as agências de Goiás e, depois, expandir nacionalmente.

O foco da usina é a automação, portanto, toda a operação é controlada por meio digital, desde o monitoramento dos sistemas de segurança e controle de fluxos e acessos até a os sistemas de manutenção e medição.

Construída em um terreno de 10 mil m², são 1.098 placas com potência de 750 KWp, o que gera, em média, 90.750 KWh por mês.

Com início previsto de funcionamento em janeiro de 2024, a instituição financeira espera economizar ao menos R$ 87 mil mensalmente.

No entanto, não se trata do primeiro passo da cooperativa na direção da energia solar. A agência localizada na Avenida Castelo Branco, em Goiânia, já conta com placas capazes de gerar energia o suficiente para o local e mais três unidades.

Embora o plano seja de suprir a demanda das 25 agências localizadas no estado de Goiás, o empreendimento poderá vir a fornecer energia para todas as agências do Sicoob UniCentro Br.

Sustentabilidade

De acordo com o diretor operacional da instituição, Rodrigo Naves, “as cooperativas que adotam a energia fotovoltaica não estão apenas reduzindo seu impacto ambiental, mas se tornando exemplos de instituições que adotam e apoiam práticas mais sustentáveis”.

Estimativas da cooperativa apontam que, com a produção de energia própria, será evitado a emissão de 8.057 toneladas de gás carbônico em 25 anos. Para limpar a atmosfera dessa quantidade, seria necessário plantar 57.570 árvores, um investimento de mais de R$ 1 milhão.