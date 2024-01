Inscrições abertas de concurso para quem sonha em ser fuzileiro naval da Marinha

Vagas são de nível médio e candidatos precisam preencher uma série de requisitos

Davi Galvão - 07 de janeiro de 2024

Fuzileiros Navais da Marinha. (Foto: Divulgação)

O edital do concurso para aqueles que sonham em se tornar Fuzileiros Navais foi publicado. Ao todo, a Marinha do Brasil está ofertando 1.680 vagas de nível médio, com ingresso no curso de formação de 2025.

As inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (CP-C-FSD-FN), estarão abertas até o dia 16 de fevereiro, e podem ser efetuadas através do site oficial.

O valor da taxa é de R$ 40. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção até o dia 19 de janeiro.

Além das 1.152 vagas destinadas à ampla concorrência, haverá oportunidades reservadas a negros (288), candidatas do sexo feminino (192) e mulheres negras (48).

Em todos os casos, é preciso ter 18 anos completos e menos de 22 até o dia 30 do mês de junho de 2025. Para participar, é necessário também que os candidatos tenham altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Não serão aceitas pessoas casadas ou que tenham constituído união estável ou possuam dependentes, sendo necessária a manutenção desses critérios ao longo de toda a formação.

Todos os aprovados ao treinamento serão submetidos a exame de escolaridade, que consistirá em uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de língua portuguesa e 25 questões de matemática.

Os candidatos ainda passarão por eventos complementares, como verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física e outras etapas antes de serem aprovados.

O curso terá a duração de cerca de 17 semanas e irá ocorrer no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), em Brasília (DF).

Além de serem oferecidos alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, também haverá uma bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.303,90. Após a formação, o fuzileiro passará a receber R$ 2.294,50.

Mais informações podem ser conferidas no edital do concurso.