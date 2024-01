Morre trabalhador atropelado por caminhão que trafegava na contramão, em Anápolis

Acidente ocorreu enquanto a vítima estava a caminho do trabalho

Da Redação - 07 de janeiro de 2024

Jonsicleide de Souza Leal não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu neste domingo (07). (Foto: Reprodução)

Após quatro dias internado, motociclista atropelado por caminhão na BR-153, em Anápolis, não resiste à gravidade dos ferimentos e morre no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), neste domingo (07).

O acidente ocorreu na última quarta-feira (03), enquanto Jonsicleide de Souza Leal, de 48 anos, estava a caminho do trabalho, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Na data do fato, em um determinado momento do trajeto, o motociclista foi atropelado por um caminhão que seguia na via pela contramão.

O motorista do veículo de grande porte teria fugido do local após o acidente. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo levada consciente e orientada, mas com ferimentos graves para o HEANA.

Correndo sério risco de ter que amputar a perna por conta do atropelamento, Jonsicleide chegou a passar por uma cirurgia. No entanto, devido à complicações no quadro clínico, acabou não resistindo.

O corpo de Jonsicleide deve ser velado em São Domingos, município do Norte de Goiás, onde a família reside.